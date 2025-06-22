МИД Украины поддерживает удары США по ядерным объектам Ирана и указывает на необходимость прекращения иранской ядерной программы, которая угрожает безопасности Ближнего Востока и мира. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Украина убеждена, что иранской ядерной программе должен быть положен конец, чтобы она больше никогда не угрожала ни странам Ближнего Востока, ни каким-либо другим государствам», — отмечается в заявлении.

В ведомстве добавили, что мирные усилия по ядерному нераспространению в Иране продолжались годами, однако не были результативными. И отметили, что именно агрессивность действий иранского режима, его длительная деструктивная политика по подрыву международного мира и безопасности, включая враждебное отношение ко многим странам, привели к такому развитию событий.

Украина считает, что Иран является соучастником преступления агрессии РФ против Украины.

«Иранский режим оказывает военную помощь России, в частности поставляет БПЛА и технологии, которые Россия систематически использует для убийства людей и разрушения критической инфраструктуры», — сказано в заявлении.

Украина неоднократно отмечала, что подобные действия Ирана являются грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (2015), в частности пункта 4 приложения В этого документа, а следовательно требуют необходимой реакции. В то же время Иран с помощью своих прокси продолжает дестабилизировать ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, создавая все больше угроз миру и безопасности в регионе.

«Убеждены, что меры, предпринятые США совместно с Израилем против иранских ядерных объектов, направили четкий сигнал иранскому режиму о недопустимости продолжения им политики, направленной на дестабилизацию ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке», — отмечено в заявлении министерства.

Также в нем отмечается, что Украина имеет моральное право констатировать, что ликвидация иранской ядерной программы сделает регион Ближнего Востока и весь мир безопаснее.

«Что касается будущего Ирана, убеждены, что иранский народ, который имеет славную многотысячелетнюю историю, заслуживает достойной, свободной и счастливой жизни в мире и взаимопонимании как с Израилем, так и со всеми другими народами мира, а не на господство нынешнего режима с его ориентацией на войну, террор, ложь и вечную конфронтацию», — поведал в ведомстве.

При этом было выражено убеждение, что именно решительная политика «мира благодаря силе», которая уже сейчас лишает иранский режим средств террора и дестабилизации региона, способна укрепить международный мир и безопасность не только на Ближнем Востоке, но и в Европе.

«Завершение российской агрессии против Украины также требует решимости, лидерства и усиления давления на тех, кто не демонстрирует конструктив ради достижения мира. Речь прежде всего идет о санкционных ударах по российским нефтяным доходам и военному бюджету, давлении на Россию и усилении оборонных возможностей Украины», — подытожили в МИД Украины.