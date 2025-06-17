В Ереване задержан российский бизнесмен, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. Это произошло на улице Улнеци, уточняет «Айсор».

По информации «Панорамы», отряд спецназа ворвался в его особняк.

По данным источника издания в правоохранительных органах, после сегодняшнего заявления Карапетяна в поддержку Армянской Апостольской церкви премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил «уложить на асфальт» бизнесмена.

По оценке экспертов, происходящее в отношении Самвела Карапетяна является преследованием по политическим мотивам, так как он раскритиковав кампанию армянских властей против церкви.

18 июня 2021 года Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск главу группы компаний «Ташир» Самвела Саркисовича Карапетяна по обвинению в организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и военного оборудования в период боевых действий в Карабахе.

По данным следствия, в 2001–2021 годах Карапетян, известный в Армении как «серый бизнесмен», участвовал в масштабной схеме незаконной транспортировки вооружений. Совместно с владельцем «Royalsys Engineering» Давидом Галустяном и гендиректором «KOMEX» Ара Абрамяном он обеспечивал поставки в Армению крупнокалиберного боевого оружия, боеприпасов, взрывчатки и устройств.

Контрабанда велась воздушным путём в обход Таможенной конвенции о международных грузоперевозках и Договора об ограничении обычных вооружений в Европе. Использовались пассажирские рейсы, грузовой самолёт ВВС Армении Ил-76ТД и транспортный самолёт «Илюшин-76ТД», приобретённый Ара Абрамяном. Груз направлялся в Армению, а затем в оккупированный Карабах и прилегающие районы Азербайджана.