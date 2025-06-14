Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзод Кудратхужа резко осудил действия российских силовиков в отношении мигрантов и призвал граждан Узбекистана и других стран Центральной Азии отказаться от поездок в Россию на заработки.

Поводом для его заявления стали кадры, снятые 8 июня в московском районе Сокольники, где силовики применили грубую силу к иностранцам. Кудратхужа назвал происходящее «обыкновенным нацизмом» и отметил, что подобные случаи становятся всё более частыми.

«Наших соотечественников подвергают чудовищным унижениям и избиениям. Это уже не отдельные инциденты, а систематическое отношение», — написал он.

Ректор подчеркнул, что несмотря на то, что мигранты выполняют в России самую тяжёлую работу, их достоинство попирается:

«Вас там бьют, пинают, унижают. И это — ваша “награда” за труд, который отказывается делать местное население».

Он призвал молодёжь сфокусироваться на образовании, изучении иностранных языков и планировании семьи: «Не количество, а качество — вот что важно. Наша цель — не просто выживать, а развиваться».

По его словам, высокая рождаемость в Узбекистане (около миллиона человек в год) уже привела к переизбытку рабочей силы, но это не повод массово уезжать в Россию. Альтернативой он назвал развитые страны — Германию, ОАЭ, Японию, Южную Корею.

Кудратхужа также отметил, что в Узбекистане наблюдается дефицит рабочих рук: «Во многих регионах предприниматели вынуждены нанимать специалистов из Индии и Бангладеш. И всё это — при том, что зарплаты у нас сравнимы с российскими».

В заключение он обратился и к российским властям: «Прекратите это жестокое отношение. То, что сотрудники силовых структур позволяют себе такое — не новость. Но нельзя мириться с тем, что это продолжается и становится нормой».