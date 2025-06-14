Старое правило: «Когда говорят пушки, дипломаты молчат» — если и сохраняет свою актуальность, то с определённой долей допуска. Именно во время боевых действий, напоминают эксперты, дипломатические инициативы могут оказаться той «калиткой» или «форточкой», которая позволит сторонам — или одной из сторон — отступить без «потери лица». Обмен ударами между Израилем и Ираном доказывает это ещё раз. Причём не последнюю роль в процессе играет именно азербайджанская дипломатия.

Азербайджан подготовился к возможным сценариям, которые могут затронуть соседние страны, находящиеся под санкциями — такое заявление сделал помощник президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии «Средний коридор: новая геополитическая и экономическая линия жизни» в рамках форума GLOBSEC 2025. По его словам, Азербайджан оказался в эпицентре сложной геополитической обстановки: с одной стороны — продолжающийся российско-украинский конфликт, с другой — обострение между Израилем и Ираном. После чего Гаджиев продолжил: «Мы предвидели развитие подобной ситуации и в определённой степени подготовились как к новым геополитическим потрясениям с Ближнего Востока, так и к возможным сценариям в отношении наших соседей, находящихся под санкциями».

И, добавим от себя, вряд ли это предвидение касалось только запасов чая и сладостей на пограничном КПП в Астаре, через который «выводили» из Ирана граждан РФ и Казахстана. Не исключено, что у Азербайджана в запасе ещё и неожиданные дипломатические ходы. Во всяком случае, самого серьёзного внимания достоин телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с иранским коллегой Сеидом Аббасом Арагчи.

Как заявил глава МИД нашей страны, Азербайджан обеспокоен обострением ситуации вокруг ядерных объектов Ирана на фоне израильских атак. Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба, ряда официальных лиц и мирных граждан, отметил, что происходящее вокруг ядерных объектов вызывает серьёзное беспокойство, и подчеркнул необходимость решения проблем в соответствии с нормами и принципами международного права — путём диалога и дипломатии. «С учётом риска распространения конфликта на более широкий регион вновь была подчеркнута важность восстановления дипломатических усилий», — заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, Байрамов подчеркнул, что Азербайджан никогда не позволит использовать свою территорию для атак на третьи страны, в том числе на соседний и дружественный Иран.

Такая позиция Азербайджана вполне логична и допустима. У нашей страны — добрососедские отношения с Ираном, многогранное сотрудничество с Израилем, наконец, конфликт у границ всегда несёт риски. Неудивительно, что Азербайджан не торопится вставать ни на чью сторону и последовательно призывает участников конфликта к сдержанности и решению вопросов за столом переговоров.

Это, конечно, ещё не повод говорить о возможности азербайджанского посредничества в разгорающемся конфликте. Но призыв вернуться за стол переговоров — это именно то, чего сейчас не хватает сторонам.

Наконец, никуда не исчез и риск разрастания конфликта. Генералы КСИР уже озвучивают знакомые угрозы перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется большая часть нефти стран Персидского залива. Для западной экономики это будет означать катастрофу, и на попытки «танкерной войны» в Ормузском проливе отреагирует уже не только Израиль — это реальный риск вступления в конфликт США. Которые, напомним, уже проводили операции против иранских ВМС в Персидском заливе, когда на фоне своей войны с Ираком Иран развязал первую «танкерную войну». Тогда обошлось без ударов по американским базам в «нефтяных эмиратах», но как поведут себя в Тегеране на сей раз — предугадать трудно.

Другой вопрос — готовы ли к дипломатии сами стороны. Израиль, судя по всему, на основе прошлого опыта в дипломатические усилия уже не верит и проблему ядерных приготовлений своих недружественных соседей предпочитает решать при помощи ракет и бомб. А в Иране ещё вечером 13 июня глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заверил: несмотря на израильские атаки и гибель своих ведущих учёных-ядерщиков, Иран продолжит работу над своей ядерной программой.

Изменилось ли мнение после новой «ракетной дуэли» — сказать трудно. С одной стороны, Ирану удалось «пробить» израильскую ПВО и нанести удар не только по жилым кварталам Тель-Авива, но и по «израильскому Пентагону» — комплексу «Кирьят». С другой — в Израиле обещают «расширение операции» и продолжение ударов, в том числе по позициям баллистических ракет. Наконец, если одни эксперты утверждают, что у Ирана остались технологические мощности для продолжения ядерной программы, другие полагают, что ядерной инфраструктуре уже нанесён критический ущерб. Наконец, свою роль сыграет и ликвидация физиков-ядерщиков.

Плюс ко всему, Израиль не намерен останавливаться, и может случиться так, что к тому моменту, когда Тегеран «созреет» для переговоров, обсуждать будет, по сути, уже нечего. И самое опасное для Тегерана — такой исход устроит многие страны даже из числа тех, кто сегодня достаточно резко осуждает израильские удары. Ядерное оружие в распоряжении нынешних иранских властей во многих странах считают слишком большим риском уже для себя. И здесь будут совсем не против, если ядерную инфраструктуру Ирана разбомбит «плохой Израиль». Со всеми вытекающими для ИРИ.