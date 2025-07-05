Украинский лидер Владимир Зеленский считает разговор с президентом США Дональдом Трампом, который прошел 4 июля, лучшим за все время их общения. ОБ этом он заявил в своем вечернем обращении.

«Наверное, это был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный. Мы обсудили тематику ПВО, я благодарен за готовность помогать», — отметил президент.

Также Зеленский анонсировал решение по усилению украинской противовоздушной обороны. В первую очередь, речь идет о комплексах ПВО Patriot.

«Именно Patriot — ключ к защите от баллистики. Обсудили еще несколько важных вопросов, которые детально проработают наши команды на встречах уже в ближайшее время», — сказал президент.

«Мы договорились с американской стороной о значительном увеличении совместной работы относительно дронов. На неделе заключено соглашение между нашими министерствами обороны Украины и одной из ведущих американских компаний. Это даст Украине еще сотни тысяч дронов уже в этом году», — добавил лидер Украины.

По словам Зеленского, необходимо повышать производительность, квалификацию операторов и эффективность в применении перехватчиков.