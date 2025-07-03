В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни метеопредупреждения в связи с ожидаемым усилением ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны со второй половины 3 июля по 6 июля.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Нахчыванской АР, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Гобустане, Сиязани, Шабране, Ширване, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде, Масаллы, Астаре, Балакене, Гахе, Билясуваре, Шеки, Загатале, Гяндже, Самухе, Нафталане, Геранбое, Гедабее, Дашкесане, Гёйгёле, Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Саатлы, Сабирабаде, Имишли, Зардабе, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере местами ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9–20,7 м/с.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер со скоростью 20,8–28,4 м/с.