Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в парке Победы в Ханкенди.

Специальный представитель президента в городах Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства о проводимой работе.

На территории парка площадью 8,3 гектара снесен ряд зданий, которые были построены во время оккупации с нарушением строительных норм и были непригодны для использования. В центре парка также ведется строительство Арки Победы — символа нашей Победы. Ее высота составит 44 метра, что соответствует количеству дней Отечественной войны. На вершине арки для посетителей создается смотровая площадка на город. Также запланировано 44 символических лестницы от площадки в центре парка до Арки Победы. На этих лестницах будет отображена информация об освобожденных населенных пунктах за каждый день Отечественной войны. Для облегчения доступа в верхнюю часть памятника — смотровую площадку — для пожилых людей, детей и людей с ограниченными физическими возможностями планируется установить лифты. В соответствии с проектом в парке планируется закладка широких зеленых полос. При сохранении имеющихся в парке деревьев дополнительно высажено более 300 деревьев и более 9 тысяч декоративных кустарников различных видов.