Информация, опубликованная ранее Minval Politika о сбитом азербайджанском лайнере, подтвердилась. Как сообщили наши достоверные источники, все изложенные в материале детали соответствуют действительности.

«Да, всё сказанное в вашем материале абсолютно соответствует действительности», — отметил наш достоверный источник.

Речь идёт о рейсе AZAL Embraer E190, сбитом в декабре 2024 года. Напомним, Minval опубликовал письмо с объяснительной капитана Дмитрия Паладичука, в котором тот признает, что получил по телефону приказ из Минобороны России уничтожить самолёт, следовавший из Баку.

На прилагаемом видео дважды слышна команда: «Огонь!».