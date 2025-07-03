Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в Ханкенди заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, министра иностранных дел Рашида Мередова.

Рашид Мередов передал главе государства приветствия от Общенационального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия и просил передать его приветствия Общенациональному лидеру туркменского народа, президенту Туркменистана и братскому туркменскому народу.

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана сообщил, что восстановительные и строительные работы, проводимые в Карабахе, произвели на него большое впечатление, и выразил восхищение красотой природы этого края.

На встрече еще раз подчеркивалось, что азербайджанцы и туркмены — два братских народа, имеющих общие этнические корни, исторические и культурные связи. Состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества наших стран в энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной, научно-образовательной и других сферах. В частности, было отмечено проведение Дней культуры Туркменистана в Азербайджане и Дней культуры Азербайджана в Туркменистане.