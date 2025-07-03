В Российском союзе туриндустрии не нашли «резкого падения» интереса к Азербайджану.

И хотя роспропаганда старалась — не срослось. Российский союз туриндустрии опроверг слухи о массовых отказах от поездок в Азербайджан. Глава союза Илья Уманский сообщил, что проверил информацию у туроператоров — никакого «резкого снижения на 30–40%» нет.

По его словам, аннуляции туров единичны и находятся в пределах нормы, а сами туристы получают тёплый приём.

«Коллеги в Азербайджане подтверждают доброжелательное отношение к россиянам», — добавил он, явно расстроив авторов очередной медийной страшилки.