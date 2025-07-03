В ходе продолжившегося 3 июля в Бакинском военном суде судебного процесса показания дали лица, которые были захвачены в плен и взяты в заложники на территориях Азербайджана, некогда находившихся под оккупацией вооруженных сил Армении.

Потерпевший Эльнур Мехдиев в своих показаниях сказал, что, проходя военную службу в батальоне, дислоцированном в Геранбойском районе, 1 февраля 2000 года сбился с пути и был захвачен в плен армянскими военнослужащими, передает Азертадж.

По его словам, он был доставлен в блиндаж вооруженных сил Армении, где его жестоко избивали кулаками, ногами и прикладом автомата, а затем привязали веревкой к столбу перед блиндажом и держали босиком на снегу с ночи до утра. В результате его ноги обморозились.

На следующий день, 2 февраля, его доставили в больницу, расположенную в городе Ходжалы, где были ампутированы все пальцы левой ноги. Затем его перевели в больницу, расположенную в городе Ханкенди, где он содержался в течение определенного периода времени. 11 июля его перевезли в Армению, где он находился в изоляторе. Потерпевший отметил, что в течение периода пребывания в плену его регулярно избивали и подвергали тяжелым физическим и психологическим пыткам. Через неделю он был освобожден из плена и передан Азербайджану.

Отвечая на вопросы прокуроров, он отметил, что не оказывал сопротивления после попадания в плен, однако подвергался пыткам исключительно из-за того, что являлся азербайджанцем.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.