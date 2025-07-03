Генеральные прокуратуры России и Азербайджана осуществляют регулярные контакты по текущей повестке, приоритет — защита прав граждан обеих стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Генпрокуратуры России и Азербайджана находятся на связи и регулярно осуществляют контакты по текущей повестке. В приоритете — вопросы защиты прав и интересов граждан обеих стран. В целях предотвращения возможных инсинуаций главы надзорных ведомств ориентировали подчиненных на принятие исчерпывающих мер упреждающего характера», — подчеркнули в Генпрокуратуре.