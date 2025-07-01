Главный редактор Minval Politika Эмиль Мустафаев в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что резонансный инцидент в Екатеринбурге, где были убиты азербайджанцы, выявил ксенофобские настроения, укоренившиеся в российском обществе.

«Убийство азербайджанцев — это звено в цепи тенденциозной политики, где этнические меньшинства используются как громоотвод», — отметил Мустафаев. — «Это не просто трагедия, это симптом глубокой болезни российского общества».

Он подчеркнул, что в России давно применяется тактика переключения общественного недовольства на «внутренних врагов».

«Когда в стране растёт недовольство, нужно отвлечь внимание — будь то на украинцев, таджиков, узбеков или, как сейчас, на азербайджанцев», — сказал Мустафаев.

По его словам, Кремль использует государственную пропаганду, полицейское насилие и молчаливое одобрение со стороны высших чинов, чтобы сформировать атмосферу насилия в отношении мигрантов, которая уже «воспринимается как нечто нормальное, как неизбежность».

Al Jazeera также приводит свидетельство этнического азербайджанца — владельца цветочного магазина возле одного из вокзалов Москвы:

«Мы — пугало. Полицейским всегда нужно проверить наши документы, им не нужен повод, чтобы нас унизить, оскорбить, даже когда они видят мой российский паспорт», — рассказал он на условиях анонимности.