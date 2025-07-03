Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев встретился с председателем Агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Вугаром Сулеймановым.

Отмечается, что на встрече были обсуждены основные направления сотрудничества между Украиной и Азербайджаном в сфере гуманитарного разминирования.

«Обсуждалось украинско-азербайджанское сотрудничество в области гуманитарного разминирования. Благодарен за поддержку, в том числе за предоставленную машину «Возрождение-П» для гуманитарного разминирования в Украине. Мы совместно определили дальнейшие шаги по углублению нашего партнерства», — написал посол в соцсети Х.