Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прокомментировал возможный визит российского лидера Владимира Путина в страну. В эфире телеканала LCI он отметил, что российского лидера встретят «как подобает», если он решит посетить Венгрию.

На вопрос о том, готов ли Орбан принять Путина так же, как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, против которого действует ордер на арест Международного уголовного суда, премьер уверенно ответил, что готов к встрече. Он также раскритиковал МУС, отметив, что эта организация «стала слишком политизированной».

Орбан считает, что важным является «стратегическое соглашение» с Россией. По его словам, угроза войны на территории Европейского Союза и прямого столкновения с Россией не соответствует интересам региона. В связи с этим Орбан отметил, что Украина не должна получить статус члена НАТО.

При этом Орбан подверг критике антироссийские санкции, указав, что они негативно сказываются на экономике Евросоюза.

«Санкции против России уничтожают Венгрию. Я думаю, что они также уничтожают всю Европу. В течение последних трёх лет мы потеряли 20 миллиардов евро из-за санкций», – сказал он.