Украинская компания Multiplex посвятила короткометражный документальный фильм дружбе между Азербайджаном и Украиной.

Производство данного фильма является выражением благодарности украинскому народу за поддержку Азербайджана в самые трудные дни.

Фильм, насыщенный документальными кадрами, рассказывает о том, что оба народа сталкиваются с одной и той же проблемой, а также о важности совместной борьбы с трудностями. В фильме представлены кадры украинских городов, разрушенных ракетными ударами, и разграбленного врагами и разрушенного города Агдам.

В качестве символа дружбы украинско-азербайджанских народов в мини-документальном фильме использована песня «Рушник», исполненная на украинском языке Рашидом Бейбутовым.

Суть мини-фильма поясняется субтитрами на английском языке: UKRAİNE AND AZERBAİJAN TWO NATIONS WITH ONE PROBLEM (Украина и Азербайджан — две нации с одной проблемой).

Компания Multiplex планирует широко распространять этот документальный фильм в социальных сетях, а также в кинотеатрах в разных странах мира.