В пятницу администрация Дональда Трампа подала обращение в Верховный суд США с просьбой разрешить начать процесс расформирования Департамента образования.

Это решение может привести к тому, что контроль над школьной политикой в стране будет передан в руки штатов и местных органов власти, пишет Reuters.

Министерство юстиции подало ходатайство о приостановлении исполнения решения окружного судьи США Мён Джуна из Бостона, который 22 мая предписал администрации восстановить уволенных сотрудников и прекратить дальнейшие действия по закрытию ведомства.

Департамент образования отвечает за надзор над около 100 тысячами государственных и 34 тысячами частных учебных заведений в стране.