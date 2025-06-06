Армения не уплачивает взносы в ОДКБ демонстративно. Так считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, Ереван хочет переориентироваться на Запад, но при этом продолжает пользоваться экономическими связями с Россией.

«Я думаю, что неуплата взносов — это не самый главный повод к тому, чтобы обсудить реальное участие Армении в ОДКБ. Понятно, что они не уплачивают взносы демонстративно, поскольку они вообще приостановили любое сотрудничество в рамках ОДКБ, но при этом продолжают оставаться в Евразийском союзе и, более того, пытаются доказать своему населению, той части его, которая этим взволнована, что это все возможно: можно выйти из военного сотрудничества, политического сотрудничества с Россией, переориентироваться на Запад, но при этом испытывать удовольствие от экономических связей и развития экономики на почве этих экономических связей с Россией и другими странами ОДКБ и Евразийского союза», — приводит «Газета.ру» его слова.

Затулин считает, что судьба и направление Армении решится на выборах в следующем году, и он рассчитывает, что народ задаст вопросы правительству, которое «все предало».

«Конечно, назревает разговор о том, куда дальше идет Армения. Этот разговор явно носит глубокий характер, и иначе, кроме как в результате выборов в будущем году судьба Армении и ее внешнеполитической ориентации не решится. Я очень надеюсь, что наконец-то в Армении зададут вопросы правительству, которое все проиграло, все сдало, все предало и продолжает оставаться правительством», — резюмировал он.