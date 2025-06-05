Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже несколько дней подряд публично поднимает вопрос о целомудрии Католикоса всех армян Гарегина II.

«По моему пониманию, Католикос Всех Армян — это непререкаемый авторитет, непоколебимый защитник справедливости, неоспоримый источник истины. Я не могу поверить, что Католикос Всех Армян может играть роль скрывающего правду, не могу поверить, что из уст Католикоса Всех Армян может прозвучать что-либо, кроме истины. Пусть сам Гарегин II лично прояснит: нарушил ли он обет безбрачия и есть ли у него ребенок? Мы, его паства, имеем право услышать от него правду», — снова написал Пашинян в Facebook.