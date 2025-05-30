Схиигумен Гавриил из Кавказского подворья Валаамского монастыря заявил, что «мусульмане могут вырезать москвичей».

В качестве примера он привел многомиллионную толпу последователей ислама на Гурбан байрам на проспекте Мира в Москве.

«И это здоровые, непьющие мужчины, которые занимаются борьбой, ходят в спортзалы на тренировки. Это целая армия. И если им прикажет мулла в один прекрасный день вырезать москвичей, поверьте мне, они это быстро сделают», — указал схиигумен.

Он добавил, что правоохранительные органы даже не успеют среагировать, поэтому последствия будут крайне трагичными.

