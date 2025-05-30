Узбекские производители намерены производить и продавать населению небольшой гражданский самолет местного производства для перелетов внутри республики. Об этом сообщило издание «Эвент.uz Новости Узбекистана».

«На военной выставке в Узбекистане представили гражданский самолет отечественного производства. В ближайшее время его планируют вывести в продажу, и приобрести сможет любой желающий», — говорится в сообщении. По данным издания, максимальная цена этого самолета составляет порядка $200 тыс.

В публикации отмечается, что развитие малой авиации в Узбекистане выходит на новый уровень.