Спикер армянского парламента Ален Симонян ответил раскритиковавшим его из-за заявления о том, что после подписания мирного договора Азербайджан и Армения будут торговать друг с другом.

«А что касается торговли — это вообще удивительно. То есть, после заключения мира мы не должны торговать ни с Турцией, ни с Азербайджаном? Может нам еще и границы самим заблокировать с нашей стороны? Тысячи армян в Грузии, в России и в других странах торговали и продолжают торговать прямо сейчас. Многие люди из Карабаха во время последних событий продавали и коньяк, и ГЭС. Может мне назвать имена, чтобы вы заглохли? Или вам кажется, что мы сами себя должны загнать в блокаду — чтобы через Армению не проходили ни транспорт, ни грузы, ни газ, ни электричество, и оставаться таким сборищем гордых идиотов пока в Армении не останется ни людей, ни экономики?

Вы либо совершенно невежественны, либо полностью ослеплены собственной беспомощностью, либо просто являетесь агентами вражеской страны. По-моему, всё сразу!

А хорошая новость в том, что в нашей стране вы больше ничего не решаете и ничего решать не будете! Армения и Азербайджан будут жить в мире и торговать между собой, на наших рынках появятся азербайджанские товары, а на их рынках— армянские, как это было раньше. Армяне и азербайджанцы будут жить бок о бок.

Смиритесь с этим. Войны не будет— будет мир!», — заявил Симонян.