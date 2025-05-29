28 мая Намибия официально отметила первый День памяти геноцида, посвящённый массовым убийствам народов гереро и нама, совершённым немецкими колониальными войсками в 1904–1908 годах. Эти события считаются первым геноцидом XX века.

Около 65 000 гереро и 10 000 нама были убиты в результате массовых казней, насильственного переселения, голода и жестоких экспериментов.

Германия признала факт геноцида в 2021 году и пообещала выделить 1 миллиард евро в виде помощи на развитие, но официальных репараций не предложила.