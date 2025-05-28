Бизнес-тренер и популярный блогер Гусейн Гасанов, против которого открыли уголовное дело о налоговых нарушениях на сумму 170 миллионов рублей, может вернуться в Россию. Данную мысль подтвердил его защитник Дмитрий Козяйкин в ходе общения с представителями СМИ.

«Как только мы разберёмся окончательно, в чём его обвиняют, ну и соответственно выстроим окончательную линию защиты, я думаю, что он обязательно рассмотрит вопрос о возвращении в страну», — отметил он.

Козяйкин уточнил, что Гасанов родился в России. Он добавил, что у блогера нет гражданств и видов на жительство в других странах.