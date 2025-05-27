Президент Российской Федерации направил поздравление президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника — Дня независимости.

В обращении Владимир Путин отметил, что Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития и обладает растущим авторитетом на международной арене.

Глава Кремля подчеркнул, что отношения между Россией и Азербайджаном «носят характер дружбы и союзничества». Он выразил уверенность в «дальнейшем укреплении конструктивного двустороннего сотрудничества и партнёрства по международным вопросам», что, по его словам, «отвечает интересам обоих народов и способствует укреплению стабильности и безопасности в Южном Кавказе и Каспийском регионе».

В завершение своего послания Путин пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджана — мира и процветания.