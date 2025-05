Представители ученого сообщества Лондонского университета королевы Марии под руководством профессора Геммы Харви пришли к выводу, что животные не просто обитают в природной среде, но и активно изменяют ее. Они выявили 603 вида, которые формируют рельеф Земли — от термитов, строящих гигантские холмы, до бегемотов, создающих дренажные системы, и бобров, превращающих реки в заболоченные угодья. Данное исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Согласно выводам, животные ежегодно вносят в изменение ландшафта минимум 76 тысяч гигаджоулей энергии — это является эквивалентом сотен тысяч экстремальных наводнений. Ученые считают, что эта оценка занижена, так как исследования в богатых биоразнообразием регионах, таких как тропики, пока недостаточны.

Помимо известных примеров, таких как бобры и лососи, эксперты нашли сотни других «инженеров» природы — от насекомых и рыб до птиц и млекопитающих. К примеру, в Бразилии термиты создают огромные системы холмов, занимающие тысячи квадратных километров. Лососи в ходе нереста перемещают столько же осадочных пород, сколько реки во время сезонных паводков. Отметим, что даже муравьи, перемещая мельчайшие частицы почвы, меняют структуру грунта и дренажные свойства ландшафта.

Согласно словам профессора Харви, исследование доказывает, что влияние животных на формирование природных ландшафтов намного значительнее, чем считалось ранее. Но из-за сокращения биоразнообразия эти процессы могут исчезнуть, прежде чем их влияние будет полностью изучено.

Около 30% известных видов являются редкими или находятся под угрозой исчезновения. Их исчезновение может привести к значительным изменениям в экосистемах. По мнению ученых, программы по восстановлению природы, такие как возвращение бобров в дикие реки, могут частично компенсировать данные потери и помочь в борьбе с наводнениями.