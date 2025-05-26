Освобождение Карабаха от армянской оккупации было встречено агрессивной реакцией во французских СМИ. Об этом заявил французский журналист Жан-Мишель Брюн на панельной сессии «Исламофобия в медиа и цифровом пространстве: как системы искусственного интеллекта могут усиливать исламофобские предубеждения» в Баку.

По его словам, в медиа-среде мусульманам часто не доверяют и демонстрируют к ним предвзятое отношение:

«Примером такой институциональной исламофобии является недостаточное представительство мусульман или меньшинств в новостных редакциях или телевизионных программах. Новостные программы и дебаты говорят об исламе, но редко слышны голоса мусульман. Телеканалы предпочитают приглашать иностранцев, не знающих ислам, ярых исламофобов, вместо известных ученых, академиков, экспертов, которые могли бы представить ислам вместе с его ценностями».

Он также указал на ещё одну распространённую практику — использование «удобных» религиозных фигур.

«Руководители французских медиа, открыто демонстрирующие свои исламофобские взгляды, нуждаются в таких фигурах для распространения этих идей, потому что если бы те же слова сказал какой-либо француз, его немедленно сочли бы расистом», — подчеркнул он.