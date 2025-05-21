Президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что он убежден в победе России.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров после телефонного разговора российского и американского президентов.

Отмечается, что американский лидер на этой неделе провел телефонный разговор с Путиным. При этом он отказался от требований немедленного прекращения огня и угроз санкциями. Это вызвало в Европе опасения, что президент США отходит от ранее заявленных намерений быстро заключить мирное соглашение.

Согласно информации неназванных источников издания, в ходе звонка с европейскими лидерами, который начался сразу после переговоров с Путиным, Трамп «дал понять, что убежден в победе России, повторяя ряд нарративов Кремля».

Что именно говорил американский президент, не раскрывается.