Отдельное спасибо Азербайджану! Это единственная страна, жюри и зрители которой дали Израилю максимальные баллы.

Об этом, как сообщает «Минвал», заявил в своем Youtube-канале израильский военный журналист Сергей Ауслендер, говоря об итогах песенного конкурса «Евровидение-2025», финал которого прошел в Швейцарии.

«В Азербайджане к Израилю относятся как к настоящему другу. Это даже не союзнические отношения по принципу «нет друзей, а есть интересы». Ничего подобного!

Вернее союзника у Израиля на данный момент просто нет. Эти отношения – безусловная дружба. Не так, как с американцами, где они вечно от Израиля что-то требуют. Это не так, как с европейцами. Если есть три самых верных друга у Израиля, то Азербайджан, совершенно точно, находится в этой тройке», – отметил эксперт.