Отношения между Азербайджаном и Ираном вступили в новый этап развития.

С данным заявлением выступил помощник президента Азербайджана – заведующий отдел по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, которого цитирует Tasnim.

“Считаю, что отношения между Азербайджаном и Ираном вступили в новый этап развития”, – отметил он.

“После официального визита президента Ирана [Масуда] Пезешкиана в Азербайджан, обсуждения, проведенные нашим президентом Ильхамом Алиевым один на один, а также дискуссии на уровне делегаций придали новый импульс, новое дыхание развитию ирано-азербайджанских отношений. Исходя из этого, наша задача с нашими коллегами из Ирана состоит в том, чтобы продвигать эти отношения еще дальше”, – добавил Гаджиев.

«Форум «Тегеранский диалог» – это очень важная платформа, на которой обсуждаются региональные и глобальные проблемы», – отметил он.

Гаджиев заявил, что делегация Азербайджана, как дружественной, братской и соседней с Ираном страны, была приглашена на это мероприятие: «В рамках мероприятия мы приняли участие как в двусторонних, так и в общих панельных обсуждениях».

Гаджиев отметил, что Баку выступает за расширение регионального сотрудничества, в частности в экономической сфере.

“Азербайджан и Иран должны развивать экономическое сотрудничество и укреплять двусторонние отношения”, – заявил он, добавив, что геополитическое положение Азербайджана требует активного взаимодействия с соседями.

По его словам, Баку поддерживает развитие многосторонних форматов.

“Мы находимся в выгодном положении в евразийском пространстве: у нас есть Турция, Россия и Иран. Мы поддерживаем многостороннее сотрудничество и придаем значение Организации исламского сотрудничества, потому что принцип солидарности важен для нас”, – заявил Гаджиев.

Помощник президента также указал на роль Азербайджана в региональных коммуникациях: “У нас есть связь с Черным морем, и мы можем этим воспользоваться. Мы вместе можем создавать и развивать модели партнерства”.

«Впереди у нас конференция по укреплению доверия в Азии. Мы стремимся сохранить геополитическое положение Азербайджана», – подчеркнул Хикмет Гаджиев.

По его словам, в регионе наблюдаются тенденции к расколу, и в этом контексте Азербайджан придает особое значение укреплению связей: «Мы должны использовать реальные возможности, чтобы принести пользу себе и своим партнерам. У нас должна быть специальная железнодорожная линия, и мы должны работать вместе. Мы должны определить проекты, которые могут быть реализованы».