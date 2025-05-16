Китай успешно завершил испытания 140-тонного многоразового жидкостного ракетного двигателя, который работает на кислороде и метане. Информацию приводит «Синьхуа».

У привода, который был создан Академией аэрокосмических двигательных технологий Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, есть наибольшая тяга среди существующих в КНР двигателей с открытым циклом работы на жидком кислороде и метане. Его планируют использовать в перспективных носителях большой грузоподъемности и многоразовых ракетах.