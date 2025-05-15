15 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Азербайджане Алимом Баелом.

Согласно информации Милли Меджлиса, в ходе встречи состоялся обмен мнениями об отношениях между нашими странами и парламентами, было отмечено, что взаимные визиты глав государств придали импульс дальнейшему развитию отношений между нашими странами.

В ходе беседы было отмечено, что дружеские и братские отношения между нашими народами имеют давнюю историю, а также было выражено удовлетворение тем, что наши народы всегда оказывали друг другу взаимную поддержку.

Говоря о взаимоотношениях наших парламентов, глава Милли Меджлиса отметила, что одним из факторов, оказывающих важное и позитивное влияние на двусторонние и многосторонние отношения между Азербайджаном и Казахстаном, являются взаимосвязи наших парламентов. Было отмечено позитивное развитие отношений в этом направлении.

На встрече также было указано на важность совместной деятельности наших парламентариев в международных организациях, в частности сотрудничества в рамках ТЮРКПА.

Спикер Милли Меджлиса заявила, что наша страна придает особое значение сотрудничеству в рамках Организации тюркских государств и заявила, что парламентарии должны продолжить совместные усилия по дальнейшему укреплению ТЮРКПА. Было подчеркнуто, что деятельность в рамках ТЮРКПА сближает наши народы и создает большие возможности для дальнейшего углубления и укрепления отношений между нашими странами.

Посол Алим Баел также выразил удовлетворение высоким уровнем отношений между нашими странами и рассказал о проводимой работе по расширению сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.