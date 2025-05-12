Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики сделал электронный запрос котировок на поставку товаров, необходимых для обустройства секретной комнаты.

Как передает Minval со ссылкой на ресурс госзакупок, по условиям тендера, предполагаемая сумма закупки составляет 12 835,23 маната. Заказчик объявил о закупке: сейфовой металлической двери из 4-мм листа с двухступенчатым замком; решётки на окна и двери из литого металла; внутреннего проводного телефона с дисплеем и функцией автодозвона; регистрационной стойки из ДСП с ПВХ-кантом, а также современного беспроводного пожарного датчика с дальностью действия до 800 метров и сроком службы батареи до 10 лет.

Отмечено, что предложения от участников принимаются до 18:00 26 мая 2025 года, после чего в это же время состоится открытие конвертов с заявками.