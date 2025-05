Официальное подтверждение Бишкеком получения от России зенитных ракетных комплексов С-300 укрепит воздушную безопасность не только Кыргызстана, но и ЦА в целом, в том числе, с учетом ее близости к Афганистану и высокого риска дестабилизации региона для отвлечения Москвы от украинского фронта. А Китай учит Кыргызстан «обращению» с «валютой будущего» — крипто, и строит с ним новые дороги в ЦА.

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов подтвердил получение от России зенитных ракетных комплексов С-300ПС. Как передает ТАСС, глава Совбеза проинформировал, что ЗРК переданы Минобороны КР, и что страна и впредь будет работать над обновлением своей системы ПВО «для укрепления нашей воздушной безопасности».

Сколько единиц С-300ПС было передано Россией Кыргызстану — не уточняется. Во всяком случае, на репетиции парада по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Бишкеке 8 мая, «засветились» три единицы С-300ПС и российские зенитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-М2KM», а также пять или шесть модернизированных ЗРК С-125-2БМ «Печора», поступивших в Кыргызстан из Беларуси.

Передача вооружения состоялась в рамках реализации соглашения о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны (ОРС ПВО), которое вступило в силу в ноябре 2023 года. В рамках документа Россия координирует действия объединенных сил ПВО, а Кыргызстан осуществляет их управление на своей территории.

Что представляют собой российские ЗРК С-300? Начало их производству было положено еще в советское время, но с годами системы модифицировались (они находятся на вооружении многих стран мира, включая членов НАТО), и являются эффективными ЗРК дальнего действия, способными одновременно поражать до 36 целей на расстоянии до 150–200 км. и высоте до 27 км.

Система актуальна для региона Центральной Азии, обстановка в котором, по оценке Марата Иманкулова, может подвергаться дестабилизации, в частности, для отвлечения России от украинского конфликта.

«Есть силы, которые могут устроить дестабилизационные мероприятия не только в Кыргызстане, но и по всей Центральной Азии в определенный момент. Сейчас проводится специальная военная операция на Украине, если надо будет России помешать, то они могут открыть здесь новый очаг, чтобы отвлечь силы оттуда. Это мы видим», — сказал секретарь Совбеза КР.

Для развертывания новой инфраструктуры в республике выделен участок в 5 гектаров около российской авиабазы «Кант».

ЗРК С-300ПС ранее также поступили на вооружение Казахстана, затем – Таджикистана (по официальной информации, 8 единиц у РТ) – в рамках создания общей системы ПВО стран ОДКБ. Однако Россия разработала и два последующих поколения ЗРК – С-400 и С-500: последний – с рекордной дальностью поражения цели на расстоянии до 500 километров.

А Китай учит Кыргызстан работе с новой валютой — крипто, считающейся финансами будущего. Интерес к ней в республике растет и, как сказал ее президент Садыр Жапаров, блокчейн-технологии и цифровые активы становятся базисом новой финансовой системы.

Подучить Кыргызстан в этой области взялся основатель крупнейшей криптовалютной биржи КНР Binance — Чанпэн Чжао. Binance прорабатывает с Кыргызстаном вопрос запуска ряда цифровых инициатив, включая повышение цифровой грамотности населения и продвижение образовательных программ. По словам Жапарова, Binance обладает уникальным опытом построения инфраструктуры и внедрения инноваций в более чем 100 странах.

Как пояснил замглавы кабмина КР Камчыбек Ташиев, развитие виртуальных активов — вопрос не только экономики, но и стратегической безопасности. А Нацагентсво по инвестициям обозначило перспективные задачи — создание цифрового сома на базе блокчейн, крипторезерва и выпуск стейблкоина – вместе с Binance и BNB Chain.

И еще о Кыргызстане – на сей раз, о транспортно-логистическом развитии страны: здесь началось строительство железной дороги «Китай — Кыргызстан – Узбекистан» протяженностью 530 км, включая 46 мостов и 27 тоннелей.

Стоимость прокладки магистрали оценивается в 4,7 млрд долларов. В строительстве будет задействовано более 20 тыс. человек. Железнодорожная трасса выступает в роли стратегически важного звена, соединяющего Восток и Запад.

Около 159 км дороги будет проложено по территории Китая, 305 км – Кыргызстана, остальной отрезок пути приходится на Узбекистан. Мосты (46 протяженностью 120 км) и 27 тоннелей составляют порядка 40% всей трассы.

Доля Китая в совместной (трехсторонней) компании по строительству дороги составляет 51%, Узбекистана и Кыргызстана — по 24,5%. Учредителями выступили китайская China Railway International, «Кыргыз темир жолу» и «Узбекистон темир йуллари».

Еще одной новой железнодорожной трассой в регионе, как планируется, станет дорога между Казахстаном и Афганистаном «Тургунди – Герат – Кандагар – Спин-Болдак». В конце прошлой недели правительственная делегация Казахстана во главе с вице-премьером – министром национальной экономики Сериком Жумангариным подписала с представителями афганского правительства протокол о намерениях, закрепляющий заинтересованность в участии в строительстве железной дороги по указанному маршруту.

По информации правительства РК, проект имеет особое значение для Казахстана с точки зрения расширения региональной транзитной взаимосвязанности, укрепления транспортно-логистических связей между Центральной и Южной Азией, обеспечения доступа к портам Индийского океана. То есть «Новая ж/д линия станет ключевым звеном будущего транснационального коридора, проходящего через территорию Афганистана и обеспечивающего кратчайший маршрут для грузоперевозок в южном направлении».

Наряду со строительством железнодорожной линии одновременно, вдоль нее, предусматривается прокладка оптоволоконного кабеля. Это обеспечит развитие цифровой инфраструктуры вдоль транспортного коридора, улучшая связь, безопасность движения поездов, в том числе их управление; откроет возможности для будущего подключения населенных пунктов к высокоскоростному интернету.

Серик Жумангарин также провел встречу с министром гражданской авиации и транспорта Афганистана Хамидуллой Ахундзадой. Стороны обсудили перспективы открытия прямых авиарейсов между странами, поставок казахстанских автомобилей и автобусов на рынок Афганистана, а также обучение афганских студентов по техническим специальностям в казахстанских вузах.

А тем временем власти Казахстана вводят «золотую визу», которую иностранцы смогут получить за инвестиции в размере не менее $300 тысяч в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, сообщает МИД РК.

Обладателю такой инвесторской визы предоставляется возможность последующего получения вида на жительство в Казахстане сроком до 10 лет.

Нововведение направлено на укрепление инвестиционной привлекательности Казахстана и поддержку долгосрочного делового партнерства. В МИД отметили положительный опыт стран Европы, США, ОАЭ и Сингапура, которые ввели подобные визовые программы. В РК они заработают спустя 10 дней после официального опубликования новых правил. Власти республики рассчитывают, таким образом, ежегодно привлекать в страну до 100 бизнесменов-инвесторов.

А Узбекистан объявил о запуске собственного производства малых самолетов в сотрудничестве с российскими партнерами, информируют местные СМИ. Проект реализуется в рамках соглашения между Первым опытно-конструкторским бюро (ПОКБ) и администрацией Свободной экономической зоны (СЭЗ) «Навои».

Речь о производстве легких двухместных самолетов SP-30, предназначенных для сельскохозяйственных работ и патрулирования. Самолет — всепогодный, полностью металлический, со 100-сильным двигателем, развивающим до 150 км/ч. Отмечается, что данная модель – самая массовая из легких самолетов в России.

Анонсируется выпуск 100 единиц самолетов в год, начиная с октября 2025 года. Производство будет ориентировано как на внутренний рынок Узбекистана, так и на экспорт в страны Западной, Центральной и Южной Азии.

А китайские компании построят в Узбекистане солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью 500 МВт и воздушную линию электропередачи. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана, информирует Daryo.

Согласно документу, целью является устойчивое обеспечение населения и отраслей экономики энергоресурсами, сокращение использования природного газа при производстве электроэнергии, а также расширение использования возобновляемых источников энергии.

Для реализации проекта компаниями China Electrical Equipment International Co. LTD и China Huadison Overseas Co. LTD учреждена компания ООО Huardian Jizzakh Solar Power. Инвесторы и проектная компания должны спроектировать, профинансировать, построить и эксплуатировать солнечную фотоэлектрическую станцию ​​в Джизакской области с привлечением прямых инвестиций в размере 2,08 млрд китайских юаней. АО «Узэнергостоиш» будет закупать электроэнергию на гарантированной основе в течение 25 лет.

И о делах «совсем-совсем земных» в Центральной Азии – из области свободы прессы. Агентство «Фергана» приводит данные международной организации «Репортеры без границ» и Индекс свободы прессы за 2025 год. В соответствии с ним, «Кыргызстан слетел сразу на 24 строчки и теперь занимает 144-ю из 180 возможных».

В организации отметили, что Кыргызстан, ранее выделявшийся среди стран Центральной Азии относительной свободой слова и прессы, сегодня переживает усиление давления на СМИ, продвижение, посредством их, интересов политических лидеров. И «Все больше веб-сайтов подвергается произвольной блокировке, редакции и журналисты сталкиваются с рейдами и преследованиями на основе ложных обвинений, особенно те, кто публикует расследования в отношении лиц, находящихся у власти».

По данным организации, среди стран региона лучше всего ситуация со свободой прессы в Казахстане – 141-я строка рейтинга. Узбекистан — на 148-м месте. Таджикистан, поднявшись на две строчки, оказался на 153 месте, Туркменистан — на 174-ой позиции.

Последнюю строку Индекса свободы прессы в мире заняла Эритрея (180), чуть выше расположились Северная Корея (179) и Китай (178). В последнюю десятку вошли также Россия – 171-е место, Афганистан (175), Иран (176).

Лучше всего в мире дело со свободой прессы обстоит в Норвегии, Эстонии и Нидерландах. США заняли 57-ую строку рейтинга (минус 2 по сравнению с предыдущим годом), Турция – 159-ю (минус 1).

В целом же в 2025 году ситуация со свободой прессы в мире впервые стала «сложной» — условия для журналистской работы ухудшились в половине стран, а удовлетворительными остались лишь в каждой четвертой. СМИ оказались зажаты между необходимостью сохранять редакционную независимость и экономическим выживанием.