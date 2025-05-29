«Россельхознадзор» продолжает свою «помидорную войну» против Азербайджана. Как уже сообщал Minval, специалисты управления «Россельхознадзора» по Дагестану запретили ввоз 152 тонн продукции из Азербайджана. Дескать, на международных пунктах пропуска «Яраг-Казмаляр» и «Тагиркент-Казмаляр» при проверке документов выяснилось, что продукцию из Азербайджана «пытаются завозить по недействительным фитосанитарным сертификатам». Помидоры вернули обратно.

Кроме того, в ходе вторичной проверки на таможенно-логистическом терминале «Виадук» в 18 партиях с томатами, картофелем и яблоками весом более 400 тонн, поступивших из Азербайджана, «были выявлены вредители – южноамериканская томатная моль, восточная плодожорка и картофельная моль». Здесь, правда, всё обошлось малой кровью — продукцию направили на обеззараживание и после повторного контроля выпустили в свободное обращение. Правда, каких нервов — и не только нервов, надо полагать — «обеззараживание и повторный контроль» стоили владельцам продукции, можно догадаться.

Теоретически — «рабочая ситуация», та самая, ради которой и создаётся система санитарного контроля на границе. Но в реальности «Россельхознадзор» весьма оперативно находит разного рода «вредителей» и «опасные примеси» в агропродукции из тех стран, чьей политикой недовольна Москва. И неважно, на самом ли деле азербайджанские помидоры заражены «южноамериканской томатной молью» и действительно ли сертификаты на них были «поддельные». Если наличествует политический заказ, то «Россельхознадзор» найдёт даже то, чего не может быть в принципе. Достаточно вспомнить, как его эксперты «обнаружили» пестициды в молдавском вине, притом что при выращивании винограда пестициды вообще не применяются.

А сегодня российская «помидорная война» против Азербайджана разворачивается как раз в то время, когда, вопреки российскому раздражению, в Баку отказываются «забывать» о преступном головотяпстве российской ПВО, сбившей азербайджанский гражданский авиалайнер. Не собираются делать вид, будто бы ничего не произошло, в ответ на депортацию депутата азербайджанского парламента Азера Бадамова. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, вопреки надеждам Кремля, так и не появился в Москве 9 мая. Наконец, уже после 9 мая Азербайджан заблокировал на своей территории доступ к «Царьград ТВ», который, кстати говоря, регулярно призывал «наказать» Азербайджан, закрыв московские рынки «Садовод» и «Фуд Сити».

Но если державные телепомойки вроде детища расиста-олигарха Малофеева регулярно призывают в отместку за слишком самостоятельную внешнюю политику Азербайджана закрыть московские рынки «Садовод» и «Фуд Сити», это ещё может сойти за личные заблуждения отдельно взятого персонажа, который судит об Азербайджане исключительно по овощным прилавкам московских рынков. Однако если в «базарную войну» против нашей страны в очередной раз включается «Россельхознадзор» — это уж точно не «коммерческие интересы» господина Малофеева, а очередное доказательство, что в России внешняя политика строится, пардон, на базарно-помидорном уровне.

Только вот кто от этого на самом деле проиграет?

Отметим в который уже раз: Россия, конечно, традиционный рынок сбыта азербайджанской агропродукции, но уже давно далеко не единственный. Каждый такого рода «сюрприз» от «Россельхознадзора» заставляет азербайджанских аграриев искать альтернативные и более безопасные пути экспорта своей продукции. Более того, экономические последствия войны и санкций, и прежде всего падение курса рубля, тоже не способствуют привлекательности российского рынка. Так что очередная «помидорная война» вряд ли станет катастрофой для Азербайджана.

Иное дело — ситуация на российском рынке, где уже не первый день и не первый год отмечается «овощная лихорадка». Поставки овощей из Европы закрыты ещё с 2014 года, а собственные российские производители не «закрывают» рынок. В случае с помидорами на российских производителей приходится менее половины рынка. И в такой ситуации «выдавливать» надёжных и во всех смыслах близких поставщиков — явно не самая умная тактика. Но в Москве, похоже, перед тем как устраивать новый эпизод «помидорной войны», просто забыли проанализировать ситуацию на собственном рынке — и не в значении «базар».

И в результате удар придётся вовсе не по азербайджанским помидорам.