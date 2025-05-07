Совет национальной безопасности Пакистана (СНБ) заявил, что в ночь на 7 мая вооружённые силы Индии нанесли массированные ракетные, авиационные и дроновые удары по ряду гражданских объектов на территории Пакистана. В числе атакованных районов — Пенджаб и Азад Джамму и Кашмир, включая Сиалкот, Шакаргарх, Муридке, Бахавалпур, Котли и Музаффарабад.

Согласно заявлению, удары привели к жертвам среди мирного населения, в том числе женщин и детей, а также к разрушению гражданской инфраструктуры, включая мечети и гидроэлектростанцию Нилум-Джелум. В СНБ назвали действия Индии «ничем не спровоцированной, трусливой и незаконной агрессией», и подчеркнули, что Пакистан оставляет за собой право на ответ в соответствии со статьёй 51 Устава ООН.

В заявлении также говорится, что пакистанские ВВС сбили пять индийских истребителей и один беспилотник. Подчёркивается, что ложные обвинения Индии о наличии «террористических лагерей» на пакистанской территории неоднократно опровергались, а международные журналисты посетили указанные места 6 мая и не обнаружили ничего, что подтверждало бы индийские заявления.

СНБ Пакистана призвал международное сообщество осудить агрессию Индии и привлечь её к ответственности за эскалацию, которая может повлечь за собой серьёзные региональные последствия.