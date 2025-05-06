Соединенные Штаты и движение «Ансар Аллах» достигли соглашения о прекращении огня в Йемене при посредничестве Омана. Соглашение означает, что йеменские хуситы откажутся от нападений на американские суда, пересекающие Баб-эль-Мандебский пролив, говорится в заявлении главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди.

«По итогам недавних контактов и переговоров, которые Султанат Оман провел с Соединенными Штатами и йеменскими властями в Сане в целях деэскалации, стороны достигли соглашения о прекращении огня, — отметил министр на своей странице в X. — В рамках достигнутых договоренностей стороны обязуются воздерживаться от любых атак друг на друга, включая нападения на американские суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, что позволит обеспечить свободу судоходства и устранить препятствия для международной торговли».