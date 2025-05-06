Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что он делает, когда злится на кого-то.

Отвечая на вопрос журналиста ИА «Чечня Сегодня», он пояснил, что в этом вопросе дельный совет ему дал Президент России Владимир Путин.

«Мне дал совет Владимир Владимирович: когда ты сильно злой, то нужно лечь спать с этой мыслью. Злость пройдет и все будет хорошо. Я так и делаю и все спокойно бывает», — сказал Глава Чечни.

Кроме того, Рамзан Кадыров прокомментировал журналистам слухи о своей отставке.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — заявил он.