В секторе Газа в центрах распределения гуманитарной помощи и на рынках закончились запасы продовольствия.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на отчет Палестинского общества Красного Полумесяца.

По данным PRCS, ситуация с продовольствием в анклаве является самой тяжелой за последние 19 месяцев. Свыше миллиона беженцев и перемещенных лиц не могут удовлетворить даже минимальные ежедневные потребности в еде, и население стоит на пороге голода.

PRCS сообщило, что ее собственные запасы полностью исчерпаны, поэтому сотрудники организации могут лишь распределять крайне ограниченное количество бобовых среди общественных кухонь.