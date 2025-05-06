В Красногорске проводится разбор здания «Крокус Сити Холла», где 22 марта 2024 года произошел теракт, в котором погибли не менее 145 человек, в том числе и дети.

Здание зала начали демонтировать в конце апреля — начале мая. Заметна строительная техника, которая окружила здание с двух сторон, и охрана, сотрудники которой следят за происходящим.

Рабочие занимаются вывозом обгоревшей облицовки здания. Объект огорожен забором.

Рабочие на 4 мая 2025 года убрали остекление здания, уточняет «Деловой квартал».