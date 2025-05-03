Глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, входящий по версии журнала Forbes в пятерку богатейших людей планеты (состояние — $168,2 млрд), подверг критике торговую политику президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

«Торговля не должна быть оружием. Я думаю, что чем более будет процветать остальной мир, тем более будем процветать и мы, тем безопаснее будем себя чувствовать мы и наши дети», — цитирует CNBC заявление миллиардера, сделанное им на встрече с инвесторами его холдинга. Телеканал отмечает, что, говоря о пошлинах, Баффетт напрямую не упоминал Трампа.

Миллиардер обратил внимание инвесторов на то, что протекционистская политика может негативно сказаться на американской экономике в долгосрочной перспективе. «Мы в США должны стремиться торговать с остальным миром», — убежден генеральный директор Berkshire Hathaway.