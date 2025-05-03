Бойцы спецназа «Ахмат» предотвратили попытку украинских военных подразделений проникнуть в Курскую область, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Предотвратили проникновение бандитов ВСУ с украинской стороны на территорию Курской области», — отметил он.

Кадыров рассказал, что операторы беспилотников выявляют украинских военнослужащих и их укрепления на местности и передают координаты штурмовикам, артиллеристам или, как в этом случае, — танкистам.

«Далее уже идет огневая обработка по выявленным координатам», — объяснил глава Чечни схему действий российских бойцов.

«Группа противника была разгромлена точными ударами», — добавил Кадыров.