В Азербайджанской национальной консерватории произошли кадровые изменения, сообщает АПА. Проректор по учебной работе Национальной консерватории профессор Малик Гулиев освобожден от должности.

Факт подтвердили в Национальной консерватории.

Отметим, что до должности проректора Малик Гулиев работал заведующим кафедрой инструментального мугама в данном учебном заведении. В то же время, по полученной информации, на должность проректора по учебной работе Национальной консерватории назначен Низами Асадов.

В Государственном агентстве по науке и высшему образованию подтвердили этот факт. Отметим, что до этого назначения Н.Асадов был заведующим отделом образования Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.