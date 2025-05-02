Членство Украины в ЕС невыгодно для Венгрии, поскольку угрожает ее экономике. Значительной проблемой является то, что Евросоюз якобы должен содержать миллионную украинскую армию.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Magyar Nemzet.

По его словам, Венгрия потеряла несколько миллиардов евро за три года из-за войны в Украине. Орбан утверждает, страна не имела бы таких экономических проблем, если бы деньги, отправленные Украине, остались в европейской экономике.

«Однако европейские лидеры продолжают стремиться к войне и поддерживать Украину даже против воли американского руководства. Мы не можем финансировать и поддерживать Украину и украинскую армию без Соединенных Штатов», — заявил венгерский премьер.

Он назвал значительной проблемой, что ЕС должен содержать миллионную украинскую армию.

«Деньги, которые они хотят потратить там, мы могли бы потратить дома. Деньги, в том числе и наши, тачками вывозят в Украину», — утверждает Орбан.

Премьер Венгрии заявил, что Брюссель предлагает «совместно взять огромный кредит» для финансирования Украины, поскольку лидеры ЕС «знают, что самостоятельно они не в состоянии ее поддержать».

Он подчеркнул, что «нужно предотвратить задолженность Европы», а потому надо «оставаться твердым в вопросе Украины».