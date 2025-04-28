Индия заключила контракт с Францией на закупку 26 истребителей Rafale M. Сумма сделки составляет 630 миллиардов индийских рупий (7,5 млрд долларов США — ред.) и включает поставку как одноместных, так и двухместных самолетов.

По данным индийских СМИ, согласно договору, истребители, произведенные французской компанией Dassault Aviation, будут использоваться с авианосцев ВМС Индии и заменят российские МиГ-29.

По информации министерства обороны Индии, в рамках контракта предусмотрены поставки 22 одноместных и 4 двухместных самолетов, а также обучение пилотов, тренажеры, соответствующее оборудование, вооружение и логистическая поддержка на основе эффективности.

Контракт также предусматривает поставку дополнительного оборудования для 36 истребителей Rafale, уже находящихся на вооружении ВВС Индии.

Компания Dassault Aviation в своем заявлении отметила, что после Франции индийские ВМС станут первой силой, использующей палубные истребители Rafale Marine. По данным индийских СМИ, передача самолетов Индии запланирована на период с 2028 по 2032 годы.