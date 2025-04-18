18 апреля продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, насильственное удержание власти и многочисленных других преступлений.

На судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев сначала разъяснил впервые участвовавшим в процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевшие сначала дали свободные показания, а затем ответили на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, представителей и защитников потерпевших.

Пострадавший Яшар Алмамедов заявил, что родился в 1956 году в городе Ходжалы и проживал там со своей семьей. Он сообщил, что из обвиняемых он знает Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Мадата Бабаяна.

Пострадавший рассказал, что 25 февраля 1992 года он находился на посту в той части города, где была железная дорога, что вечером около 20 часов бронетехника, направлявшаяся со стороны Ханкенди, начала занимать позиции вокруг города, а около 11 часов вечера город подвергся нападению. Он отметил, что после нападения в ночные часы на город вооруженных сил Армении при участии 366-го мотострелкового полка, вместе с жителями ушел в лес. В результате обстрела армянскими военными погибло много людей.

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, Я. Алмамедов сообщил, что 27 февраля их взяли в заложники и отвезли в хлев близ села Пирджамал, а чуть позже туда же привезли еще около 50 жителей Ходжалы. По его словам, заключенных подвергли беспрецедентным по жестокости пыткам, в том числе избили и его, уложив лицом на снег. После двухдневного содержания в селе Пирджамал их доставили в город Ханкенди. После избиения и пыток пленников 1 марта доставили в Аскеран, где армянин по имени Каро, работавший начальником пожарной охраны в управлении полиции, избил его дубинкой до потери сознания.

2 марта 1992 года Я.Алмамедов был передан азербайджанской стороне.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший сообщил, что во время нахождения в плену у него были сломаны рука, палец, ребра, нога, а также он получил другие травмы. Я. Алмамедов также заявил, что обвиняемый Мадат Бабаян нанес ему ранения штык-ножом, заявив: «Армянские солдаты, лично сам Мадат Бабаян, пытали меня. Когда я был пленным, Мадат подошел ко мне, пнул меня ногой, сказал: «Ты турок», а затем оскорбил меня. Он нанес мне удар штык-ножом».

Отвечая на вопросы гособвинителя Вусала Абдуллаева, пострадавший отметил, что в то время у женщины по имени Хадиджа были отрезаны обе ноги ниже колен. «В Ходжалы также проживали тюрки-ахыска. Мадат Бабаян и солдаты его вооруженной группировки на наших глазах застрелили двух братьев, которые были тюрками-ахыска. «Они взяли несколько азербайджанцев и обезглавили их на могилах, а некоторых повесили в церкви», — сказал он.

Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, Я. Алмамедов сообщил, что его брат Фаиг Алмамедов был убит армянскими солдатами, а другой его брат Намиг Алмамедов был взят в плен и до сих пор числится пропавшим без вести.

В суде также было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшего.

Позже потерпевший Совет Аллахвердиев дал показания. С. Аллахвердиев, заявивший, что он родился в Ходжалы в 1954 году и жил там, рассказал, что его отец, два брата и племянник пропали без вести во время Ходжалинского геноцида, а еще два брата и его мать были взяты в заложники.

Отвечая на вопросы начальника Управления государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, потерпевший сказал: «Они перекрыли все дороги в ночь с 25 на 26 февраля, чтобы мы не смогли уехать, и совершили геноцид против всех нас, потому что мы были азербайджанцами. 50 процентов убитого населения были убиты в так называемом «коридоре». Они якобы отдали эту часть, чтобы население могло уехать.

В Агдаме трупы привозили из леса. Большинство тел были в неузнаваемом состоянии. С трупов была содрана кожа, раздроблены головы. «Мы могли узнавать их только по одежде», — сказал С.Аллахвердиев.

Он также сообщил, что, когда в 2023 году были найдены останки 18 человек, погибших во время Ходжалинского геноцида, их ноги и руки были связаны проволокой.

Судом были рассмотрены соответствующие протоколы следственных действий по факту событий, произошедших в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Затем были продемонстрированы кадры, связанные с Ходжалинским геноцидом, а людей со слабым сердцем попросили покинуть зал, поскольку видеоматериалы содержали тяжелые кадры.

В видеоматериалах были запечатлены трупы мужчин и женщин разных возрастных групп, включая детей и пожилых людей. С некоторых тел была содрана кожа, выколоты глаза, а у некоторых отрублены конечности. Присутствующие в зале были потрясены увиденными кадрами.

Некоторые из обвиняемых также продемонстрировали своими действиями, что видеозапись якобы оказала на них негативное воздействие.

Впоследствии протоколы о Ходжалинском геноциде были представлены в суде.

В ходе изучения других документов в ходе судебного разбирательства были продемонстрированы фотографии, сделанные фотожурналистом Викторией Ивлевой, а также статья в газете «Известия» об оценке Иреваном трагедии как военного достижения.

Также было показано интервью бывшего министра обороны и президента Армении Сержа Саргсяна британскому журналисту Томасу де Ваалу, в котором он признал, что трагедия была этнической чисткой. В ходе интервью С. Саргсян заявил, что не сожалеет о содеянном в Ходжалы.

Ссылаясь на заключения С. Саргсяна, государственный обвинитель Тугай Рагимли заявил, что это подтверждает, что Ходжалинский геноцид был совершен Арменией целенаправленно и систематически.

Позднее в ходе процесса был допрошен обвиняемый Мадат Бабаян, который был признан как участник Ходжалинского геноцида.

Он подтвердил, что был в Ходжалы 25 и 26 февраля 1992 года, и сказал: «Нас отвез туда наш руководитель группы. Его звали Генрик Тамразян. Целью было изгнать азербайджанцев из Ходжалы».

М. Бабаян сообщил, что в его отряде было 20 человек, и что были и другие отряды. Он добавил, что помнит лидеров отрядов по имени Ремберт Карапетян и Валерий Саркисян.

«Из нашего отряда я помню Валерия Петросяна, Давида Григоряна, Альберта Григоряна, Ширина Шириняна и Спартака Акопяна»,- отметил он.

Обвиняемый заявил, что в Ходжалы все приказы отдавал Аркадий Ширинян по прозвищу «Холостой», и добавил: «Приказы нам отдавал Ваник Петросян. Приказ стрелять в безоружных людей и убивать их отдал Ваник. Ваник и Ширинян отрезали людям пальцы и уши у трупов».

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, М.Бабаян подтвердил, что они прибыли в Ходжалы с оружием, использовалась бронетехника. Подсудимый признал, что участвовал в убийстве безоружных людей, и заявил: «Мы совершили ошибку».

Он сообщил, что в Ходжалы видел примерно 150 тел, среди которых были дети, пожилые люди и женщины. Армянские военнослужащие грузили трупы в машины и увозили.

В этот момент потерпевший Яшар Алмамедов взял слово и задал М. Бабаяну вопрос о своем пропавшем брате: «Моего брата Намика забрал ваш отряд. Куда ты его увез? Скажи, где мой брат, где его останки? Его жена тогда была беременна, у нее родился сын. Сейчас сыну моего брата 33 года, он поседел от горя. Где мой брат? Скажи, где он».

М.Бабаян в ответ заявил, что не знает Намика Алмамедова.

Представитель потерпевших Шаиг Гусейнов обратился к суду с протестом против того, что подсудимый Давид Ишханян помогает М.Бабаяну отвечать на вопросы.

Председательствующий судья пересадил Д.Ишханяна.

Затем была оглашена данная М.Бабаяном на предварительном следствии информация о Ходжалинском геноциде, после чего был продемонстрирован видеоматериал, снятый на месте событий во время предварительного следствия.

Очередное заседание суда назначено на 21 апреля.