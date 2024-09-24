Ограничивается движение транспорта на дороге в Грузию

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С 24 сентября примерно на 2 месяца частично (с перерывами) ограничивается движение транспортных средств на 244,2-м километре автодороги M-2 Баку-Алят-Газах-госграница с Грузией.

Об этом говорится в сообщении Главного управления государственной дорожной полиции.

Ограничения связаны с установкой системы электронных весов. Движение автомобилей будет перенаправлено на объездную дорогу.

Главное управление государственной дорожной полиции просит водителей соблюдать временные дорожные знаки и быть внимательными при передвижении по указанному участку дороги.