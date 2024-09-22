В Пакистане взлетел на воздух автомобиль сопровождения посла России

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Автомобиль сопровождения делегации, в которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане, пострадали полицейские, никто из дипломатов не пострадал. Об этом сообщили в посольстве России в Исламабаде.

«По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали», — говорится в сообщении.

Как уточнили газете Daily Pakistan в местной полиции, взорвалась машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств в сторону курорта Малам-Джаббы. В результате были ранены четверо полицейских, один из которых скончался в больнице. Предполагаемая причина взрыва — бомба с дистанционным запуском.