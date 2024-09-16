Кого пытаются обмануть кураторы Армении?

900 Просмотров

Париж обещает Еревану поддержать планы его военного реванша и повторной оккупации азербайджанских территорий. Это произошло во время визита в столицу Армении главы МИД Франции Стефана Сежурне. Новый глава французской дипломатии старательно лил бальзам на уши и на душу армянской аудитории, озвучивая ровно те обещания, которые в Ереване от него желали услышать. И вроде бы о повторной оккупации он не говорил. Сежурне пообещал, что Франция продолжит сотрудничать с Арменией в сфере обороны и безопасности. И вообще, по его мнению, «Армения должна иметь возможность защищать свою территориальную целостность и суверенитет, своё население».

Для начала напомним: на «территориальную целостность, суверенитет и население» Армении никто не посягает. Азербайджан заявлял это многократно и на самом высоком уровне. Более того, уже по горячим следам разгрома Армении в 44-дневной войне нашей стране ничего не мешало пройти победным маршем хоть до Еревана. И самое главное, главе французского МИДа по штату положено знать, какое именно оружие его страна поставляет в Армению. Это, напомним, гаубицы. То есть оружие заведомо НАСТУПАТЕЛЬНОЕ. И, ещё раз, его Франция поставляет Армении, где и в конституции всё ещё не убрали притязания на Карабах и не сняли с повестки дня планов повторной оккупации азербайджанских территорий — тех самых, куда уже сегодня возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. Более того, французские гаубицы CAESAR не самой новой модификации не относятся к высокоточному оружию. А значит, Армения из этих гаубиц будет стрелять по мирному населению, как это она делала и во время так называемого «прекращения огня», когда на линии фронта стреляли постоянно, а армянские «зинворы» открывали огонь по крестьянским домам, школам, даже похоронным процессиям, и в ходе 44-дневной войны, когда ракетами «СКАД» и РСЗО «Смерч» обстреливали мирные кварталы азербайджанских городов.

Понятно, что оружие в тех количествах, которые поставляют Армении её новоявленные французские друзья, осуществить планы повторной оккупации не позволит. Но устроить провокацию — вполне. Более того, такие оружейные подарки вкупе с теми заявлениями, которые озвучивает Сежурне, Ереван вполне может расценить — и, скорее всего, расценит! — как политическую поддержку своих планов реванша. Со всеми вытекающими. Так что господин Сежурне может уверять, будто бы «оборонное сотрудничество двух стран не нацелено на эскалацию в регионе — подобных намерений ни у кого нет», но кого он своим фарисейством пытается обмануть?

Впрочем, это не единственный «обманный манёвр» в исполнении французского министра. Так, сей парижский гость клятвенно обещал защитить Армению от «давления России». «Всегда можете положиться на наше содействие в защите демократических ценностей», — уверял Сежурне. — «Франция всегда рядом с вами». Остаётся за скобками, что именно предпримет Франция, если, к примеру, Россия, в чьём концессионном управлении находятся армянские железные дороги, возьмёт и поднимет транспортные тарифы. Или повысит для Армении цены на нефть и газ до мировых. Или просто махнёт рукой и перестанет содержать убыточную армянскую инфраструктуру. Попытки Макрона уже во время украинской войны «спасти лицо Кремля» за счёт территориальных уступок Украины оставляют здесь мало сомнений.

Но есть у визита Сежурне ещё одна сторона. На совместной пресс-конференции с французским гостем глава МИД Армении Арарат Мирзоян заверял, что он обсудил с французским коллегой вопросы региональной стабильности и подтвердил приверженность Армении повестке мира, и вообще Армения готова «как можно скорее» подписать мирный договор. «Как вы знаете, мы передали очередные редакции, в которых полностью согласованный текст», — продолжил Мирзоян, поблагодарив официальный Париж за содействие в установлении мира в регионе. — «Мы готовы поскорее подписать текст, который согласован. Договор, которым страны взаимно признают территориальную целостность, Алма-Атинскую декларацию, границы, которые существовали в момент развала СССР». Осталось только для полной убедительности добавить «мамой клянусь». Но даже в этом случае любому, кто знаком с региональными событиями, было бы понятно: Мирзоян лжёт.

Азербайджан предложил работать над мирным договором уже после 44-дневной войны. Озвучил тогда же и пять основных его принципов. В Армении вместо работы над мирным договором тогда предпочли «тянуть резину» и строить планы реванша. Не вышло. Более того, даже после антитеррористических рейдов сентября 2023 г. в Армении вместо конкретной работы предпочитали «забалтывать процесс». Над последними предложениями Азербайджана Ереван «думал» аж 70 дней.

А теперь вдруг в Армении «включили форсаж» и решили всеми силами ускорить подписание мирного договора. Так что же произошло? С чего вдруг в Армении сначала тянули, а теперь пытаются уговорить Азербайджан «подписать как можно скорее»?

На самом деле речь идёт об очередном мошенничестве. Азербайджану предлагают подписать заведомо «сырой» проект, откуда, как уже заявлял МИД нашей страны сразу же после получения новых ереванских «предложений», Армения просто убрала принципиальные формулировки, которые ей не нравятся. Одно только это уже превращает мирный договор в «набор тостов и благих пожеланий». Более того, опять-таки напомним: в Ереване так и не убрали из конституции притязания на Карабах. А в Баку на самом высоком уровне подчёркивали: до тех пор, пока из конституции Армении не убраны притязания на Карабах, никакого мирного договора не будет. Что тоже более чем понятно: если в Армении Конституция содержит притязания на Карабах, мирный договор — это просто бумажка, или завтра его будут трактовать как «согласие» Азербайджана подарить Карабах Армении.

И вот теперь Армения всеми силами уговаривает Азербайджан подписать договор в таком «усечённом виде». Что уже заведомо делает этот документ в лучшем случае бессмысленным, в худшем — предоставляет Армении «лазейку» для планов реванша. Более того, как проболтался на пресс-конференции Арарат Мирзоян, к этому политическому мошенничеству подключилась и Франция.

Ну что ж, придётся в очередной раз напомнить о «красных линиях». Во-первых, Азербайджан от своих принципиальных позиций не отступит. Мирный договор или будет подписан в приемлемом для Азербайджана виде, или не будет подписан вообще. Во-вторых, Армении надо серьёзно подумать о своём будущем, а не заниматься планами реванша и политическим мошенничеством. В-третьих, Франция своими «обнимашками» с ереванскими реваншистами слишком сильно подорвала собственную репутацию, чтобы теперь надеяться подключиться к работе над мирным договором не только в качестве политических консультантов для Еревана. Никакого посредничества с французским участием не будет — это стало понятно ещё после провала встречи в Гранаде.

Так что, несмотря на попытки устроить дешевый балаган на ереванской сцене, Сежурне, возможно, удалось произвести впечатление на ереванских «погосов» или этнических армян с французскими паспортами, но никак не на Азербайджан, где слишком хорошо знают, какую игру на самом деле ведут Париж и Ереван. Как и то, что эту игру они проиграли ещё до её начала.

Нурани