Южная Корея начала уголовное расследование в отношении Telegram

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Полиция Южной Кореи приступила к уголовному расследованию в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что расследование связано с неким фейковым контентом, опубликованным на платформе.

«Подозрения связаны с содействием преступлению, в данном случае — распространению поддельных видеороликов и другим преступлениям», — заявил глава Национального следственного управления полиции У Чжон Су.

Правоохранители отмечают, что есть некоторые трудности при расследовании, так как мессенджер не предоставляет необходимую информацию, например, данные об аккаунтах.