Токаев обратился к народу: Референдум состоится 6 октября |
Предварительные итоги выборов в ММ: ПЕА получает 70 мандатов (видео) |
Полад Бюльбюльоглу: Постараюсь оправдать доверие избирателей |
Еxit poll: Полад Бюльбюльоглу получает депутатский мандат |
Результаты exit-poll от SWG Spa |
ЦСИ: На выборах побеждает ПЕА (видео) |
Oracle Advisory Group: Наибольшее число голосов получили кандидаты от ПЕА |
Костанян: Армения передала азербайджанской стороне 10-й пакет мирного договора |
Завершились исторические выборы в парламент. Главное |
Главное Мир

Южная Корея начала уголовное расследование в отношении Telegram

Южная Корея начала уголовное расследование в отношении Telegram

Полиция Южной Кореи приступила к уголовному расследованию в отношении мессенджера Telegram. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Отмечается, что расследование связано с неким фейковым контентом, опубликованным на платформе.

«Подозрения связаны с содействием преступлению, в данном случае — распространению поддельных видеороликов и другим преступлениям», — заявил глава Национального следственного управления полиции У Чжон Су.

Правоохранители отмечают, что есть некоторые трудности при расследовании, так как мессенджер не предоставляет необходимую информацию, например, данные об аккаунтах.

Теги:
Из этой рубрики
Токаев обратился к народу: Референдум состоится 6 октября
Мир

Токаев обратился к народу: Референдум состоится 6 октября

2024/09/02, 10:49
Национальные особенности информационной войны
Мир

Национальные особенности информационной войны

2024/09/02, 10:37
Азербайджанец-реформист Масуд Пезешкиан и ожидания международной дипломатии в регионе
Мир

Азербайджанец-реформист Масуд Пезешкиан и ожидания международной дипломатии в регионе

2024/09/02, 10:26
Умер подозреваемый в шпионаже в пользу России кит-белуха
Мир

Умер подозреваемый в шпионаже в пользу России кит-белуха

2024/09/02, 09:27
Южная Корея начала уголовное расследование в отношении Telegram
Мир

Южная Корея начала уголовное расследование в отношении Telegram

2024/09/02, 09:02
Мировые СМИ пристально следили за ходом выборов в Азербайджане
Мир

Мировые СМИ пристально следили за ходом выборов в Азербайджане

2024/09/02, 02:00
СМИ России подробно осветили выборы в парламент Азербайджана
Мир

СМИ России подробно осветили выборы в парламент Азербайджана

2024/09/02, 01:49
Сотни тысяч израильтян требуют освобождения заложников (видео)
Мир

Сотни тысяч израильтян требуют освобождения заложников (видео)

2024/09/02, 00:28
Засуха наступает в мировых масштабах
Мир

Засуха наступает в мировых масштабах

2024/09/02, 00:11